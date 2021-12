Palmeri: “L’Inter non ha solo vinto 1-0, ha stretto i denti contro un buon Torino”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha commentato quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato

“Il Milan ha reagito bene. Non era facile, ma atteso. L’Inter non ha vinto solo 1-0, ha giocato stringendo i denti contro un buon Torino. Per il Napoli, invece, la crisi peggiora. Finisce 0-1 perché non segna, c’è un problema di autostima".