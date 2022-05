Palmeri: “Considerare Inzaghi inadatto è fuori luogo. Ha sbagliato la gara di Bologna”

Della vittoria del titolo da parte del Milan e del lavoro di Inzaghi con l'Inter ha parlato il giornalista Tancredi Palmeri

“Cavalcata eccitante e di autocoscienza dei rossoneri. I tifosi over 40, che hanno la cognizione di che cosa rappresentò lo scudetto dell’87-‘88, possono decidere quale trionfo sia migliore: se questo o quello. Il Milan di Pioli nella griglia di partenza non era favorito, avrebbe dovuto lottare per la Champions. Tranne Ibra, che non è quello di anni fa, la squadra è ricca di giocatori che si sono formati strada facendo”.

“Ma no, Inzaghi ha fatto sembrare ovvia la vittoria dello scudetto. Per le difficili premesse estive, per come ha giocato l’Inter e come è andato il campionato è fuori luogo considerarlo come inadatto. Ha sbagliato la partita di Bologna e l’ha pagata caro. Le insufficienze nella stagione sono solo per i rincalzi di centrocampo”.