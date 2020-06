Lotta scudetto, Palmeri: “Per mezzi ci sarebbe anche l’Inter, ma difficile pensare che…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Tancredi Palmeri ha fatto il suo pronostico per la lotta scudetto. Il giornalista mantiene forti dubbi sulle possibilità che l’Inter torni definitivamente in corsa contro Juventus e Lazio:

“Ci sarebbe l’Inter, che forse potrebbe davvero rivaleggiare con la Juventus per la differenza tecnica rispetto a tutti gli altri, e per le capacità tattiche di Conte, capace di esaltarsi sotto pressione; ma i 6 punti circa di ritardo sono davvero troppi per pensare di recuperarli nelle restanti 13 giornate, soprattutto in un regime in cui il margine di errore degli avversari è così ridotto“.

(Fonte: TMW)