Palmeri: “Europei, Francia favorita. Il capocannoniere sarà Lukaku perché…”

Le parole del giornalista in vista degli Europei che ormai sono sempre più vicini, con un grande protagonista atteso: Romelu Lukaku

Alessandro Cosattini

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così in vista dei prossimi Europei: “Per me la favorita per la vittoria è la Francia, la finale che pronostico è con l’Inghilterra. In semifinale si incontrano Francia-Belgio e Inghilterra-Germania. I tedeschi li vedo indietro, ma potrebbero avere un tabellone favorevole come successe al Galles nel 2016. Chi arriva terzo nel girone di ferro di questa edizione dove ci sono Francia, Portogallo e Germania potrebbe avere un percorso ben più agevole rispetto alla prima o alla seconda”.

Chi sarà il capocannoniere dell’Italia?

“Gli attaccanti che abbiamo non hanno grandi medie in Nazionale. Forse andrei su Berardi come capocannoniere dell’Italia. Nel 2006 abbiamo vinto con Giardino e Toni che avevano segnato appena due gol”.

Chi sarà invece il capocannoniere dell’Europeo?

“Lukaku. Ci sono i soliti nomi, ma per me il belga per stato di forma e gruppo può far già 3-4 gol. Poi conto che in semifinale il Belgio ci arrivi, quindi avrà più chance”.