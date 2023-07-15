Intervenuto nel suo editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha analizzato così l'incredibile vicenda Lukaku:

"Alla fine del pomeriggio di venerdì, si stava che l’Inter aveva fatto il rilancio giusto per chiudere Lukaku: 35 milioni + 5 di bonus. Poi è successo qualcosa, o meglio il sospetto da parte dell’Inter è diventato paura concreta: l’atteggiamento sfuggente degli ultimissimi giorni di Ledure e del giocatore hanno alimentato oltre il sospetto del marito tradito. Altrimenti non si spiegherebbe perché l’Inter abbia deciso di portare allo scoperto il gioco dell’avvocato, che evidentemente non agisce certo a dispetto di Romelu. Tutto ciò mentre Roc Nation, a cui Lukaku stesso aveva dato mandato di portare avanti la trattativa, aveva concluso tutto quello che doveva con l’Inter e con il Chelsea".

La chiave principale, la cartina di tornasole della volontà di Lukaku stesso era stato l’accordo per abbassarsi lo stipendio da 8.5 a 7.5 milioni di € netti, un ulteriore gesto di avvicinamento oltre già quello esplicito dell’anno passato. Per non parlare dei 30 milioni all’anno rifiutati dall’Arabia Saudita. E allora perché la giravolta? Perché soprattutto brigare in un senso così netto, per poi andare a rifugiarsi nella Juventus?"

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"L’interesse della Juve era ed è al momento soltanto interesse, nessuna offerta concreta né al giocatore né al Chelsea, ma appunto soltanto una manifestazione d’interesse. Poi chi vivrà vedrà, ma di nuovo rimane ben strano che possa essere sufficiente qualcosa di vago da una destinazione che non vuoi, per metterti in crisi su una che hai dimostrato a gesti e non solo a parole di volere".

"E’ tutto da dimostrare che Lukaku sia davvero un fuscellino nelle mani di Ledure: è evidente che l’interesse bianconero è in questo momento come minimo utilizzato dal belga. Ma per ottenere cosa, se non è un problema di soldi, se non è un problema di destinazione? A parte che un poco i soldi c’entrano sempre - anche quelli delle commissioni - ma in questo continuo l’Inter che bacia Romelu, che bacia la Vecchia Signora, e che bacia un’altra, forse la partita non è ancora finita perché il tempo che il belga sta prendendo è in attesa che si smuovano cosa più grosse in Europa: perché la Juve per fare cassa deve piazzare Vlahovic al PSG, perché ci sono alcune caselle d’attacco che non si sbloccano nelle big d’Europa compresa quella dei parigini stessi, e insomma perché nel gioco delle tre carte quella vincente potrebbe essere proprio quella che ancora non vedi.