Palmeri: “Lukaku meglio di CR7: vero leader, è il più in forma al mondo”

L'analisi del giornalista su TuttoMercatoWeb dopo la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020 con un super Lukaku col Belgio

"Il miglior giocatore della prima giornata degli Europei è Lukaku: la sua doppietta contro la Russia non ha solo steso un avversario, ha anche confermato il suo straripante momento di forma, il migliore in carriera. Forse Lukaku in questo momento è il centravanti più in forma al mondo, con una autostima straboccante.