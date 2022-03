Palmeri: “Marotta pronto ad accontentare Dybala. L’Inter in Europa ci sa stare”

Il commento del giornalista dopo l'eliminazione in Champions League e le ultime sul contratto e il futuro di Dybala

Alessandro De Felice

L'Inter vince ad Anfield ma non basta l'1-0 ai nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi non riesce a ribaltare lo 0-2 dell'andata, a San Siro, e deve abbandonare agli ottavi la Champions League. Dopo il successo di Liverpool è arrivato il commento del giornalista Tancredi Palmeri nel consueto appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb:

"L’Inter in Europa ci sa stare. All’altezza per 180 minuti, esce meritatamente ma è anche da queste tappe che si passa per crescere, ma almeno ha dimostrata di non essere un’imbucata al ballo delle qualificate. Adesso bisognerà dimostrare di tenere la barra dritta, a partire dalla terribile trasferta di Torino senza Brozovic".

Nelle ultime ore, continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus, con l'Inter che resta vigile:

"Arriva il Dybala Day. La situazione è questa: la Juventus offrirà un contratto ribassato rispetto al precedente accordo, ma più alto rispetto a quanto aveva pensato in un secondo momento. Fondamentalmente: non più 8 milioni + 2 di bonus facili, ma nemmeno 6 milioni + 4; probabilmente sarà un’offerta molto simile al suo attuale contratto, 7 milioni + 2 di bonus che però saranno più difficili.

Dybala è ferito nell’orgoglio, perché la Juve si è rimangiata la parola, per come è stato trattato da Arrivabene, per come è stato spodestato politicamente con l’ingaggio di Vlahovic.

Ma la campagna esterna di Antun ha finora raccolto solo un’offerta del Betis, ovviamente non presa in considerazione. Rimane ovviamente l’Inter: Marotta ha fatto sapere che è pronto a venire incontro alle richieste di Dybala, ma la Joya ha un dubbio morale perché al mondo Juve e ai suoi tifosi è veramente legato e non vorrebbe ferirli. Se la Juventus facesse uno sforza, Dybala rimarrebbe, ma non è detto che la situazione non continui a trascinarsi".