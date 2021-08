Palmeri: “Marotta di gran lunga il miglior dirigente italiano. Tra Correa e Belotti…”

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, Tancredi Palmeri ha analizzato così l'acquisto, da parte dell'Inter, di Correa

"Chi invece sembra sempre doversi guadagnare il favore dei propri tifosi è Peppino Marotta, ma che ancora una volta sta per mandare in buca un colpo da game over, che lo riconfermano semplicemente il miglior dirigente italiano e di gran lunga. Dopo un anno vissuto pericolosamente, dove è riuscito a tenere insieme dei cocci fragilissimi, dopo un’estate ancora più perigliosa, col rischio di passare per smobilizzatore, è riuscito comunque a condurre una campagna acquisti riparatoria più che dignitosa. E con un colpo in canna ancora da spararsi, chiuso infine a 30 milioni con Correa, accelerato dall’accordo collaterale per Belotti a 20 milioni. Simone Inzaghi ha espresso preferenza per il suo pupillo, anche se il Gallo a così poco forse sarebbe stato il vero colpo del mercato, non solo nerazzurro. Ma avere Belotti come piano B (che è vero che non c’entra niente con il piano A, ma opinione personale sarebbe probabilmente anche molto meglio per le esigenze dell’Inter) e per di più a 20 milioni, cosa non è stato se non un capolavoro di Marotta?".