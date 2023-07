Palmeri: “Mercato, Inter era partita bene. Onana? United sarebbe arrivato a questa offerta”

"Succede che l’Inter perda Azpilicueta in favore dell’Atletico, essendo rallentata nel chiudere le cessioni. Succede che Dio non voglia cederà Onana al Manchester United per 50 milioni, quando gli inglesi sarebbero arrivati fino a 75. E se vi sembra cosa da poco, sappiate che quei 25 milioni che si incasserebbero in più sarebbero fondamentali per l’acquisto del portiere, considerando che il budget incassato per Onana andrà in larghissima parte sul riscatto di Lukaku".