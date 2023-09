Palmeri: “Milan, ridimensionamento che fa malissimo. Dopo il 5-1 con l’Inter…”

Nel suo editoriale di oggi per il sito di Sportitalia, Tancredi Palmeri è tornato su quanto accaduto nell'ultima settimana al Milan. Questo il suo punto di vista sui rossoneri, reduci in campionato dalla sconfitta nel derby con l'Inter: "Ho fatto un sogno all’incontrario, un sogno molto strano diceva Paolo Rossi il saltimbanco: ho sognato che il derby di Milano finiva 5-1, non importa a favore di chi, e che poi la squadra che l’aveva perso tre giorni dopo si faceva bastare un brodino sciapo di 0-0 in casa in Champions per vedere il lato positivo della vita.