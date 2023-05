Palmeri: “Il Milan le tenterà tutte, ecco a cosa dovrà stare attenta l’Inter”

Intervenuto in collegamento con Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di stasera: "Per quanto l'Inter abbia inclinato il piano a suo favore, il Milan le tenterà tutte prima di cadere. I nerazzurri devono stare attenti, chi è disperato è indomito: ha già accettato l'idea che le cose sono andate male. Bisogna esorcizzare gli errori, che ci stanno: 2-3 l'Inter li commettono sempre. Secondo me non vedremo la stessa Inter che ha spazzato il campo, potrebbe essere più scaltra: senza chiudersi, senza scoprirsi, ma attendendo di colpire gli avversari. L'Inter deve stare attenta a non distrarsi per quanto di buono fatto all'andata".