"In un momento in cui i tifosi non nerazzurri più infoiati sono appollaiati ad attendere la disfatta dell’Inter per poter scatenare la propria frustrazione – ed è anche giusto così, perché il tifo si nutre anche della rivalità virulenta non necessariamente sportiva -, ma soprattutto in un momento in cui svariate schiere di commentatori malmostosi sottobosco fanno capire che tutto quello che ha fatto l’Inter non servirà a niente se non si vincerà uno tra scudetto e Champions, beh Del Piero ha avuto l’onestà intellettuale di non riscaldare la pancia dei suoi tifosi più affezionati, ma metterla giù nella maniera più semplice possibile: “Se arrivi in semifinale di Champions, secondo in campionato e semifinale di Coppa Italia, ti rimane un grande rammarico ma è comunque una stagione straordinaria.