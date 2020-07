Mercato, la conferma di Palmeri su Emerson Palmieri: “L’Inter ha contattato il Chelsea e…”

Nelle ultime ore, il nome di Emerson Palmieri è tornato di moda per l’Inter. La società nerazzurra, infatti, sta puntando l’esterno ex Roma, in forza al Chelsea, per migliorare la fascia sinistra, dopo l’arrivo ufficiale di Hakimi che andrà a rinforzare quella di destra. Anche Tancredi Palmeri conferma l’interesse dell’Inter per il giocatore della Nazionale: “Il Chelsea è stato contattato dall’Inter per Emerson Palmieri. Il giocatore è desideroso di andare”, il commento di Palmeri su Twitter.