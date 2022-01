Palmeri: “Ma davvero pensate che Lukaku sia ingenuo? E’ ovvio che voglia…”

Così il giornalista su Lukaku: "È ovvio che sia un professionista fatto e finito, con procuratore scaltro"

"Ma davvero pensate Lukaku sia un ingenuo? È ovvio che sia un professionista fatto e finito, con procuratore scaltro. Si rendevano ben conto che parole simili avessero conseguenze. Appena prima del mercato di gennaio! È ovvio che voglia forzare l’addio verso una big non Inter". Così Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alle recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku, punito da Tuchel e dal Chelsea con l'esclusione dai convocati per la gara di oggi contro il Chelsea.