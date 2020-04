Palmeri choc: “In queste condizioni, la probabilità di non tornare a giocare è questa”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha parlato dell’ipotetica ripresa del campionato italiano e dei temi ancora irrisolti: “Due sono le cose su cui deve decidere: la riduzione dei costi, e il piano di uscita da questa stagione – due decisioni certo importanti, ma non che in questi giorni nel calcio abbiano molto altro da fare. E per carità, non si vuole ridurre alla semplificazione, ma il problema è che ancora una volta si sta perdendo il senso della realtà. Perché bisognerebbe prendere decisioni avendo ben chiara una premessa di fondo ineludibile: altro che programmazione, la stagione è letteralmente appesa a un filo. E in queste condizioni, l’unica cosa che si può fare è approntare delle alternative, semplici e pronte, ma avendo chiaro a sé stessi, e mettendo in chiaro per tutti, che la probabilità di non tornare a giocare è probabilmente prossima al 90%”.