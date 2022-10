Palmeri: “Rinnovo Leao? Né facile, né vicino. C’entra il fattore Lukaku, al Milan hanno…”

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Tancredi Palmeri il rinnovo di Leao non sarebbe "né facile, né vicino". La distanza fra le parti è amplissima, la richiesta del giocatore molto più alta dell'offerta comunque importante: "E non è tutto. Perché in questo casino entra il fattore Lukaku. In che senso? Beh ha fatto scuola come Lukaku abbia condotto quasi da sé la trattativa per il passaggio dal Chelsea all’Inter, facendo fuori Pastorello, mettendo in mezzo il suo avvocato, e tra parentesi risparmiando anche la cifra pesante di commissione da corrispondere al procuratore che questo passaggio avrebbe comportato. A casa Leao hanno preso nota, e dunque hanno mandato a trattare l’avvocato di fiducia, smarcandosi da Mendes, e il Milan si è trovato nella situazione di prendere atto di una distanza appunto del 25% tra la propria offerta e la domanda. Inutile dirvi che Mendes sia un pelino furioso, ma nemmeno il Milan è contento e vorrebbe fare rientrare l’agente nella trattativa, avendo con lui un rapporto di fiducia, ed essendo convinto sia più facile e conveniente trovare un accordo con lui, non foss’altro magari in chiave di un futuro trasferimento di Leao all’estero architettato dallo stesso Mendes e che porti al Milan ben più degli 80/90 milioni di valutazione di Leao al momento".