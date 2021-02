Furia Ronaldo e Vidal, Palmeri evidenza così la disparità di trattamento tra Juve e Inter

Due reazioni identiche, due trattamenti opposti. Durante Inter-Juventus sia Arturo Vidal che Cristiano Ronaldo si sono platealmente lamentati per la loro sostituzione, reagendo in malo modo verso la propria panchina. Tancredi Palmeri ha voluto però mettere in luce la grande disparità di trattamento a livello mediatico tra i due club in merito alla vicenda: “Cristiano Ronaldo sostituito si lamenta: ‘grande campione che voglia di vincere, ispira i compagni vuole sempre giocare come fai a non ammirarlo, Pirlo fa valere il suo comando.’ Vidal sostituito si lamenta: ‘non ci siamo il cileno non cresce, mina il gruppo, problemi per Conte’”, ha scritto.