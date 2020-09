Palmeri sbotta: “Io non capisco: per la Juventus vincente si diceva una cosa, dopo l’Inter…”

Tancredi Palmeri ha espresso la sua posizione in merito al dibattito che si è sollevato per quanto riguarda le 5 sostituzioni. Regola che privilegerebbe panchine lunghe e rose ampie e di spessore. Il giornalista ha ribadito che quando ciò “avvantaggiava” i bianconeri nessuno si era detto contrario: “Io non capisco”, ep. 512. Io non capisco perché se la Juventus vince post-lockdown partite inserendo dalla panchina Douglas Costa, Ramsey, Rabiot, Dybala e Higuain, è la differenza della grande squadra; però da sabato dopo Inter-Fiorentina, è la regola delle 5 sostituzioni”.