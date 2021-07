Palmeri: “Scambio Brozovic-Paredes? Ipotesi se non arriva il rinnovo”

Il focus sul futuro del centrocampista croato sul quale l'Inter ha ancora intenzione di puntare per il futuro

L'entourage di Marcelo Brozovic e l'Inter presto si incontreranno per parlare del rinnovo di contratto. Il tema è prioritario in casa nerazzurra, anche perché Inzaghi ha assolutamente intenzione di puntare sul centrocampista. In caso di mancato accordo tornerebbe in auge l'ipotesi di scambio con Paredes? Spiega Tancredi Palmeri su TMW Radio: "Non è una situazione di lavoro avanzata. Bisogna capire se l'Inter riesce a rinnovare il contratto di Brozovic: se no, può essere un'ipotesi per l'Inter lo scambio con Paredes. A quel punto bisognerà capire la volontà di Paredes, già cercato in passato dai nerazzurri".