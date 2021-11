Palmeri: “Inter, devi avere coraggio. La cosa migliore che potesse capitarle…”

L'editoriale del giornalista Tancredi Palmeri alla vigilia della sfida di Champions League tra lo Sheriff Tiraspol e l'Inter

Alessandro De Felice

Nell'appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Tancredi Palmeri analizza le sfide di Champions League e si concentra su Milan e Inter, impegnate oggi.

Si parte con i rossoneri, chiamati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione.

"Contro il Porto perdere per poi arrivare ultimi sarebbe la cosa migliore che potrebbe capitare al Milan. Le forze sono quelle che sono, le sfortune sono state tante, e c’è uno scudetto da vincere. I tempi ormai sono maturi, l’anno scorso sono state le prove generali, poter preparare ogni giornata pensando solo alla Serie A sarebbe la soluzione migliore. Chiedere a Conte l’anno scorso, che fu preso di mira quando l’Inter inopinatamente uscì dalla Champions: certo, l’Inter in quel gruppo avrebbe dovuto fare meglio, ma arrivare ultima nel girone fu la cosa migliore che potesse capitarle, anche se i critici al momento non lo capirono".

Per l'Inter impegno in Transnistria, prima della stracittadina in programma domenica:

"Nella settimana di avvicinamento al derby dove ogni refolo sposta la tua serenità nell’approccio, all’Inter non devono bastare i 6 punti con 4 gol fatti e 0 subiti contro Empoli e Udinese. Non devono bastare perché per quanto siano arrivati in maniera ottimale, in Moldavia però serve solo la vittoria, come probabilmente nel derby, e l’Inter deve aver il coraggio di pretenderlo da sé stessa".