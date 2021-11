Inter, Palmeri: “Spalletti fischiato? Dubito che avvenga, anzi: credo che…”

Il pensiero del giornalista: "La curva interista ha praticamente sostenuto quasi ogni allenatore, pochissimi rincontrati con rancore, forse solo Lippi"

"Spalletti avrebbe espresso in privato il timore di essere fischiato dai tifosi interisti. Dubito che avvenga, anzi credo che riceverà perfino cori a favore. La curva interista ha praticamente sostenuto quasi ogni allenatore, pochissimi rincontrati con rancore, forse solo Lippi". Questo il commento di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito alla confidenza fatta da Luciano Spalletti, ex tecnico dell'Inter, agli amici: "Spero tanto che i tifosi nerazzurri non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo".