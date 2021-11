Palmeri: “Troppo facile dire che Jorginho non avrebbe dovuto tirare il rigore. Fino a ieri…”

Il terzo errore dal dischetto consecutivo per Jorginho ha creato un dibattito su chi debba essere il rigorista dell'Italia

Tancredi Palmeri ne ha discusso così su Twitter:

"Dire oggi che Jorginho non avrebbe dovuto battere il rigore è troppo facile. Fino a ieri nessuno ha detto né a né ba, fare i professori del giorno dopo così davvero non serve a nulla. Ma poi che analisi è dire solo dopo l’errore che un rigorista non doveva tirare, ma dai".