Palmeri: “Inter, vittoria non banale con lo Sheriff. Il Milan ieri pensava già al derby”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha commentato la vittoria dell'Inter ieri a Tiraspol, anche in vista del prossimo derby:

"Non è una vittoria banale quella dell'Inter: nonostante fosse superiore allo Sheriff, era una partita che facilmente si poteva complicare. Rispetto ai nerazzurri, il Milan stava più pensando al derby di domenica".

"Mi aspettavo una prestazione diversa, è stata la peggior partita nella stagione del Milan. Nell'appuntamento in cui Pioli si gioca le ultime possibilità di andare avanti in Champions, mette in panchina Kjaer, Kessié e Ibrahimovic: ha privilegiato il campionato e il messaggio è arrivato alla squadra".