Real Madrid-Atalanta, Palmeri: “Praticamente Zidane ha copiato Conte per…”

Il giornalista sportivo è tornato sulla partita di Antonio Conte contro l'Atalanta di Gasperini. Analisi e confronto con il gioco messo in campo dal Real Madrid, ieri in champions League.

Ieri sera il Real Madrid ha battuto l' Atalanta nella gara di ritorno di Champions League, estromettendo i bergamaschi dal percorso europeo. La squadra di Gasperini è andata in difficoltà anche per le intuizioni di Zidane. Non solo per le grandi individualità che il Real Madrid può chiaramente vantare e schierare.

"Praticamente Zidane ha copiato Antonio Conte due settimane fa per gestire l’Atalanta", ha dichiarato ieri Tancredi Palmeri guardando e analizzando nel dettaglio la sfida tra Real Madrid e Atalanta. "Come atteggiamento di squadra ha fatto lo stesso di Conte aspettando moltissimo l’Atalanta quando aveva il pallone dietro la linea di centrocampo e facendo solo un possesso basso sicuro, ma baricentro basso. Ha studiato l’Atalanta non tanto su come batterla ma su come disinnescarla", ha spiegato il giornalista in risposta ai tifosi che non erano d'accordo con la sua tesi.