Palmieri: “Inter, il derby può costare lo scudetto a Conte. Ibrahimovic e la classica sentenza scritta…”

“Un derby che può essere una trappola per l’Inter di Antonio Conte“. Così il giornalista Tancredi Palmieri presenta la sfida contro il Milan di domenica sera a San Siro nel suo editoriale su Tutto mercato Web.

Per Palmieri la stracittadina sarà diversa rispetto all’andata e potrebbe decidere in negativo per i nerazzurri la corsa scudetto: “L’Inter di Conte da due mesi a questa parte è solida e affidabile, ma non più trascendentale come era stata fino ai primi di dicembre. Sfortune arbitrali sicuramente e quelle danno sempre una mano quando sei in difficoltà, ma è il gioco di Conte che per ora non è più spumeggiante, ed è francamente inusuale. All’andata l’Inter transitò sul Milan con disarmante semplicità, stavolta è e sarà diverso per un mucchio di ragioni, tali che potrebbero costare il campionato a Conte“.

Poi sul calendario e Zlatan Ibrahimovic: “Se il Milan non si aprirà e aspetterà – ed è piuttosto credibile lo faccia – allora sarà molto complicato per questa Inter sgasare per risolverla, come del resto le è riuscito solo a sprazzi in questo inverno. E potrebbe infrangersi non solo a livello tattico, ma con tutto il proprio campionato: a questo punto della stagione il -3 dalla Juventus è pericolosissimo. Perché l’Inter dovrà andare a Torino, e avrà anche due trasferte a Roma e quella di Bergamo. Mentre la Juve le trasferte complicate le ha finite: Inter, Roma, Lazio, Atalanta devono tutte andare allo Juventus Stadium. Insomma l’Inter aveva l’obbligo di transitare a questo punto almeno alla pari, mentre questo -3 è molto più ampio di quanto non sembri, visto il calendario. La presenza di Ibrahimovic è la classica sentenza scritta: il gol dell’ex pronto ad abbattersi, carico anche di vendetta. Non solo perché Ibrahimovic da avversario italiano ha sempre punito l’Inter, ma anche perché Ibra lasciò l’Italia proprio perdendo lo scudetto contro la Juve ma a causa della sconfitta nel derby – dove però non si fece mancare la sua personale firma. Una rivincita da prendersi 8 anni dopo il 2012, possibilmente rendendo la beffa“.