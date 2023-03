Palmieri: “Stavolta ha ragione Mourinho. Mancanza di rispetto di Serra che l’anno scorso…”

Il Giudice Sportivo ha comminato due giornate di squalifica a Josè Mourinho dopo il rosso ricevuto in Cremonese-Roma

Il Giudice Sportivo ha comminato due giornate di squalifica a Josè Mourinho dopo il rosso ricevuto in Cremonese-Roma. In attesa del risultato dell'inchiesta aperta dalla Procura, Tancredi Palmeri, giornalista, dà ragione al tecnico:

"Onestamente, stavolta Mourinho ha ragione su tutta la linea. Non solo un arbitro non può permettersi di mancare così di rispetto. Ma poi così gratuitamente. Non è consentito nemmeno a un gran arbitro. Figuriamoci a un Serra che l’anno scorso è andato a pietare perdono dal Milan", ha scritto Palmeri su Twitter.