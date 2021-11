Pancaro: “Italia, ho sensazioni positive. C’è la qualità giusta”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito degli azzurri impegnati questa sera a Belfast contro l'Irlanda del Nord

L'ex difensore Giuseppe Pancaro, oggi allenatore, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dall'Italia impegnata stasera con l'Irlanda del Nord: "Ho sensazioni positive, per forza. Abbiamo la qualità per vincere la partita e qualificarci".