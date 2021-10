Bosnia-Italia Under 21, formazioni ufficiali: panchina per Esposito e Pirola

I due giovani di scuola Inter non partiranno dal primo minuto: queste le scelte del ct azzurro Paolo Nicolato

Qualificazioni per l'Europeo Under 21, terza giornata del girone F: l'Italia del ct Nicolato affronta i pari età della Bosnia. Per l'occasione partiranno dalla panchina i due talenti di scuola Inter, Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola. Tribuna per l'atro nerazzurro, Samuele Mulattieri. Calcio di inizio alle ore 17:30.