Repubblica – Salernitana, no di D’Aversa e Di Francesco: Semplici a un passo

“La Salernitana è pronta a ripartire da Leonardo Semplici. L’ex allenatore di Spal e Cagliari è a un passo dal diventare il nuovo allenatore dei campani, dopo l’uscita di scena di Nicola. Semplici non era il primo nome sul taccuino del presidente Iervolino, che ha trattato in prima persona l’arrivo di D’Aversa. L'ex allenatore del Parma, però, non si è sentito di accettare un progetto fino a giugno, con rinnovo automatico a salvezza acquisita. Di Francesco, nome caldeggiato dal ds De Sanctis, non è riuscito a trovare l’accordo economico con la presidenza. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, forse già in serata, con Semplici che firmerà il contratto fino al termine della stagione”, si legge.