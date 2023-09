Pandev avvisa l’Italia: “Occhio al campo, è in pessime condizioni. Spalletti scelta giusta”

Per chi sarà più un problema? — "Teoricamente per l'Italia che è più forte e più tecnica, ma a Palermo l'abbiamo sorpresa e battuta. Magari riusciremo a fare il bis, ma non sarà semplice anche se la gente sugli spalti spingerà la squadra".

Domani sera sarà l'esordio da c.t. di Luciano Spalletti. E' l'uomo giusto per l’Italia? — “A me piace tantissimo come allenatore e il suo 4-3-3 mi sembra perfetto per le caratteristiche della rosa azzurra. Ha vinto lo scudetto con merito e ha fatto giocare molto bene il Napoli. Dopo l'addio di Mancini era la scelta giusta".

Come finirà Macedonia-Italia? — “Io tiferò Macedonia e spero in un altro colpaccio come quello di Palermo (24 marzo 2022 nello spareggio per il Mondiale, ndr), ma stavolta non so se sarà possibile”.

(Gazzetta dello Sport)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.