Pandev: “Inter ha la rosa più forte. Attacco? Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta”

Lo sa che uno come lei servirebbe in campo anche all'Inter?

"Io? Davvero? Allora un motivo in più per tifare Edin. È un fuoriclasse, ecco la verità. Ogni allenatore lo vorrebbe nella propria squadra. E poi Lautaro: per ma starebbe bene negli attacchi delle prime otto squadre d'Europa. E faccio questa previsione: quest'anno può vincere la classifica cannonieri".

"Se vince a Udine, Inzaghi sistema tutto e fa dimenticare le tre sconfitte stagionali. Non sarà semplice. Questo è il campionato più equilibrato degli ultimi anni, Roma e Lazio ad esempio non sono mai state così forti. Ma sa come la penso? Inzaghi ha la rosa più forte di tutti, oltre a Lukaku ha preso anche altri giocatori importanti, mi piace molto Asllani. E spero proprio che Simone riesca dove non è riuscito l'anno scorso, vincere lo scudetto era l'obiettivo".