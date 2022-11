Pandev: “Ricordo Inter-Juventus del 2010 e il gol di Maicon. La Champions…”

Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter, in un'intervista concessa a DAZN ha parlato della sfida di questa sera contro la Juventus e dei suoi trascorsi in nerazzurro: "Con questa maglia sono felice perché abbiamo portato la Champions all'Inter dopo tantissimi anni. Era gennaio quando mi liberai dalla Lazio e firmai per l'Inter, il mio desiderio era quello di tornare perché l'Inter è la squadra che mi ha portato in Italia e sentivo di poter dare qualcosa di più, volevo dimostrare di poter giocare in prima squadra. Ho avuto un po' paura di non farcela, ma sono sempre stato consapevole delle mie qualità. Ogni giorno mi allenavo dando più del 100% perché sapevo che davanti c'era tanta concorrenza con grandi campioni, ma quando giocavi con loro era tutto più facile. Dovevi essere sempre concentrato perché la palla potevano dartela anche se non ti guardavano. Queste cose le fanno i giocatori speciali".