Pandev: “Inter? Mourinho mi ha cambiato la vita. Quando vidi Eto’o terzino…”

Le parole del macedone: "Ricordi incredibili. Mourinho aveva la capacità di attrarre tutti i giocatori, anche quelli che andavano in panchina"

Goran Pandev, ex centravanti dell'Inter oggi al Genoa, ha concesso una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Queste le sue parole sul suo rapporto con Jose Mourinho: «Mourinho è l’uomo che mi ha cambiato le prospettive. Mi telefonò subito dopo la mia separazione dalla Lazio, dopo cinque-sei mesi che non giocavo. Mi chiese di andare all’Inter, la squadra che mi aveva portato in Italia. Mi sembrava un sogno. E poi è andata come andata».