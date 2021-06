Pandev: “All’Inter abbiamo fatto la storia. Mourinho come un padre. Quando…”

Intervistato da FourFourTwo, il macedone ricorda il suo periodo all'Inter culminato con lo storico Triplete

"Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto all'Inter: abbiamo davvero fatto la storia, vincendo la prima Champions League del club in 45 anni. Quando siamo tornati da Madrid, le strade erano piene di tifosi e bandiere. Jose Mourinho era così centrale per il nostro successo, era come un padre. Abbiamo una chat di gruppo chiamata "Il Triplete" con tutti noi e lui è sempre così gentile con tutti quelli che sono lì".