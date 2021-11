Pandev: “Spero che l’Inter torni protagonista anche nella fase successiva”

L'attaccante macedone incita la sua ex squadra: "Spero che possano regalare ai tifosi la magia di quelle serate vissute undici anni fa"

L'Inter di Simone Inzaghi affronta questa sera lo Shakhtar Donetsk di Roberto De erbi, quinta gara del girone D di Champions League. Una sfida che potrebbe consegnare ai nerazzurri il pass per gli ottavi di finale. Goran Pandev, ex attaccante nerazzurro, parla così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Spero che l'Inter centri il bersaglio e torni protagonista poi anche nella fase successiva, quella a eliminazione diretta, per regalare ai tifosi la magia di quelle serate e le emozioni vissute undici anni fa grazie alla società e alla squadra che conquistarono il Triplete. Sarebbe un'altra ottima notizia per il calcio italiano sulla scia del trionfo della Nazionale di Mancini all'Europeo. La Serie A sta tornando finalmente ai suoi fasti. Le imprese nelle Coppe rafforzano la reputazione di tutto il movimento, attirando risorse e investimenti come sta emergendo in maniera sempre più evidente".