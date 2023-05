Pandev: “11 sconfitte sono troppe per l’Inter. Ora è al top della forma. Col Napoli…”

Intervistato da Gianluca Rossi, l'ex attaccante ha parlato di Napoli-Inter e non solo

Intervistato da Gianluca Rossi, Goran Pandev ha parlato di Napoli-Inter. L'ex nerazzurro ha analizzato la stagione altalenante della squadra di Inzaghi. "L'Inter non deve pensare alla finale, ma deve pensare di andare in Champions. Il Napoli è ormai campione d'Italia e non deve chiedere niente, spero sia una bella partita e che vinca il migliore. Sicuramente il Napoli gioca tranquillo, si diverte, hanno fatto tante feste, spero ci siano tanti gol e vinca il migliore".