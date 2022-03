Pandev: “All’Inter avrei fatto il terzino. Scudetto? Può essere l’anno del Napoli”

L'attaccante macedone, oggi in forza al Parma, ricorda la sua esperienza in nerazzurro e dice la sua sulla corsa scudetto

Goran Pandev, ex attaccante dell'Inter oggi in forza al Parma, è intervenuto in collegamento con Sportitalia: "L'Inter di Mourinho? Per giocare in quella squadra ero pronto a fare anche il terzino. Era più difficile per Eto'o, ma poi l'abbiamo convinto. Mourinho ha parlato con tutti, ha detto: "Se Eto'o fa il terzino, vinciamo la Champions". Quando vinci, quando giochi bene, i ruoli non sono così importanti".