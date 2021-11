Pandev: “Mourinho? All’Inter abbiamo fatto la storia, fortunato ad averlo avuto”

Così il macedone: "Mourinho? Non ci siamo sentiti però sicuramente la sua carriera parla chiaro. Abbiamo fatto la storia insieme"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma, Goran Pandev, ex centravanti dell'Inter oggi al Genoa, ha parlato così del suo ex allenatore Jose Mourinho, che stasera sarà avversario: "Non ci siamo sentiti però sicuramente la sua carriera parla chiaro. Io ero fortunato ad essere allenato da uno come lui all'Inter e abbiamo fatto la storia insieme. C'è il nuovo mister un campione, il vecchio idem, non potevo chiedere di meglio".