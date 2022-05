Pandev: “Mourinho? All’Inter ha fatto cose incredibili. Gol col Milan? Vi racconto”

Così l'ex nerazzurro: "Mourinho? La sua forza è compattare tutti, parla tanto con i calciatori e fa credere che sei il più forte di tutti"

Mourinho? Sono felice per lui, è un vincente: in finale è difficile che sbagli una partita. La Conference è sempre una coppa, per la gente di Roma vale tanto: so cosa significa vincere un trofeo in quella città. La sua forza è compattare tutti, parla tanto con i calciatori e fa credere che sei il più forte di tutti: anche chi non giocava molto gli voleva bene. Quell'anno lì ha fatto cose incredibili, anche nei momenti difficili ci difendeva sempre, sapeva potessimo vincere tutto".