Pandev: “Dopo l’Europeo ecco cosa mi ha scritto Mourinho. E quando all’Inter vedevo Ronaldo…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Goran Pandev, ex di Lazio, Inter e Genoa, ha raccontato alcuni aneddoti con sfumature nerazzurre

«Sì è la partita che non avrei mai voluto, soprattutto in semifinale. La Macedonia per me è tutto, ma l’Italia mi ha dato tutto, è il Paese dove sono nati i miei figli. Giocare con i campioni d’Europa in trasferta per noi non è certo l’ideale: l’Italia, come il Portogallo con la Turchia, è favorita. Ma è anche vero che la pressione è tutta su di loro».