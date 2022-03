Pandev: “Mi piace Bastoni, farà una gran carriera. Quando all’Inter c’era il Fenomeno…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro parla di Italia-Macedonia del Nord

Dopo gli Europei, Goran Pandev ha chiuso con la sua Nazionale ma domani sarà davanti la tv a tifare per la Macedonia del Nord che affronterà l'Italia di Mancini. "Per uno che da vent’anni vive in Italia, dove sono nati i suoi figli... Almeno fosse stata finale: una delle due sarebbe andata al Mondiale di sicuro", racconta l'ex Inter alla Gazzetta dello Sport.

«Giocano insieme da una vita e si conoscono a memoria: se non ci saranno, sarà un bel vantaggio per noi. A me piace molto anche Bastoni: farà una gran carriera».

«Se c’è uno che conosce a memoria Mario è il Mancio: lo ha allenato ovunque. Magari in una partita secca è tipo da esaltarsi, ma non sta a me dire se sarebbe servito o no: io posso dire che a noi serviva Nestorovski, invece l’Italia ha dieci attaccanti e dunque un Balotelli in più o in meno non cambia molto».