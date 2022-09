Pandev dice addio al calcio, l’Inter: “Dalla Primavera al tetto del mondo, grazie di tutto”

Come vi abbiamo riportato, Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'Inter non ha fatto mancare il suo omaggio

Come vi abbiamo riportato, Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'Inter non ha fatto mancare il suo omaggio, attraverso i propri canali social, a un grande della storia nerazzurra, che passerà agli annali come uno degli eroi del triplete del 2010. "Dalla Primavera al Tetto del Mondo. Grazie di tutto, Goran", ha scritto il club.