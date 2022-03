Pandev: “Spareggi mondiali? Spero vinca la Macedonia, io tifo per loro”

Le parole del centravanti: "Chi vincerà? Io spero la Macedonia, ma è una partita secca e può succedere di tutto. Io tifo Macedonia"

Nel corso del meet and greet con i tifosi, GoranPandev, ex centravanti dell'Inter oggi al Parma, ha parlato così del spareggi mondiali di marzo, nei quali l'Italia affronterà la sua Macedonia: "Chi vincerà? Io spero la Macedonia, ma è una partita secca e può succedere di tutto. Io tifo Macedonia. Aiuto i bambini del mio Paese, ho una scuola calcio per i più piccoli. La Macedonia è un Paese piccolo e povero, spero di poterli aiutare attraverso il calcio e un giorno mi piacerebbe che qualcuno potesse giocare al di fuori del Paese".