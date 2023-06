Panucci: “Inter farà grande partita. Haaland? I difensori sanno cosa fare”

Le parole dell'ex difensore: "L'Inter ha giocatori importanti, una fase difensiva forte: non sarà una partita facile per Guardiola"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci, ex difensore, ha parlato così in vista della finale di domani: "Le sensazioni sono positive, sono convinto che l'Inter farà una grande partita e che il City per vincerne dovrà farne una super. L'Inter ha giocatori importanti, una fase difensiva forte: non sarà una partita facile per Guardiola.