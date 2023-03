Panucci: “Inter anche fortunata, ma il passaggio ai quarti è meritato”

Così l’ex giocatore Christian Panucci ha commentato in studio a Mediaset il passaggio del turno dell'Inter in Champions League

L’Inter approda ai quarti di finale di Champions League. Così l’ex giocatore Christian Panucci ha commentato in studio a Mediaset il risultato ottenuto dai nerazzurri con il Porto: “L’Inter ha difeso molto bene, è stata anche un po’ fortunata alla fine, ma nelle due partite ha meritato il passaggio ai quarti di finale. L’Inter ha grande esperienza, quando deve soffrire fa bene, c’è grande soddisfazione per i quarti, ma le difficoltà in campionato restano”.