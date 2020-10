Panucci: “Inter? Ho visto le partite, può essere stagione importante. È difficile che il Real…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Christian Panucci ha commentato il girone di Champions League dell’Inter. Questo il commento dell’ex giocatore: “Il primo obiettivo è il campionato, è chiaro che in Champions proverà ad andare il più avanti possibile. Io ho visto le due partite dell’Inter e si ha la sensazione che può essere una stagione importante. L’Inter è un’ottima squadra, però paragonarla al Real Madrid…Secondo me c’è da stare attenti allo Shakhtar Donetsk. È difficile che il Real faccia male due anni di fila in Champions, il campionato lo hanno vinto l’anno scorso, a Madrid è difficile andare a vincere“.

(Sky Sport)