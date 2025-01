Si è parlato anche del difficile momento in casa Juventus, nell'ultima puntata di Pressing. Chi ci è andato giù pesante è anche Christian Panucci, ex difensore tra le altre di Milan e Roma, che ha espresso queste considerazioni:

"Per Thiago Motta sembra che vada tutto bene. Ma in una squadra come la Juventus se le cose non vanno bene servono allenatori che ribaltano lo spogliatoio".