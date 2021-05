Panucci: “Mourinho ha risvegliato tutta la piazza di Roma, ora si imponga sul mercato”

A Sky Sport, Christian Panucci, ex difensore di Inter e Roma, ha parlato del prossimo arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa

"La Roma ha fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha fatto bene. Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggio che porta entusiasmo. Mi aspetto che un allenatore di questo calibro riesca a imporsi e a comprare i giocatori giusti per vincere, altrimenti non va da nessuna parte: a Roma può passare qualunque tecnico, ma se non arrivano i calciatori non riesci a trionfare".