Panucci: “Solo l’Inter può perdere lo scudetto. È al di sopra di tutte le altre”

Intervistato da Marca, l'ex giocatore ha parlato di Barcellona-Napoli e della lotta scudetto

Intervistato da Marca, Christian Panucci ha parlato di Barcellona-Napoli, sedicesimi di Europa League in programma giovedì. "Il Napoli è una buona squadra. Ha recuperato giocatori infortunati e altri che hanno contratto il covid e arriva da un buon pareggio contro l'Inter . È una squadra a cui piace giocare a calcio, con giocatori di qualità in tutte le linee: Insigne, Politano, Fabián, Osimhen, Koulibaly, che è eccezionale al centro della difesa".

"Gioca ancora col 4-2-3-1, gli piace avere giocatori che siano bravi nell'uno contro uno e cerchino spazio. La rosa che ha è molto in linea con lo stile di gioco con cui ama giocare".

"Quando non hanno palla, un po' sì, perché aspettano le squadre, ma non tanto perché Spalletti vuole arrivare alla porta dell'avversario giocando a calcio, non vuole palloni lunghi, gestiscono bene la palla , hanno un buon possesso palla... E' una squadra simile agli spagnoli. L'Inter ha uno stile molto italiano".