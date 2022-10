Paolillo: “Ho dei dubbi sulla ripresa dell’Inter. Mou? Ancora il migliore al mondo”

Le parole dell'ex amministratore delegato nerazzurro a proposito di alcuni temi legati al campionato

Daniele Vitiello

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter ai tempi di Moratti: "Non ho scritto a Mourinho in vista di Roma-Napoli, ma gli ho fatto l'in bocca al lupo all'avvio del campionato. Nonostante abbia cambiato tante squadre, Mou resta il miglior allenatore al mondo.

Spalletti? Anche lui se ne intende molto di calcio, è uno davvero bravo. Il Napoli è la squadra più divertente da vedere, ha una sintonia unica. È tra i candidati allo Scudetto. Non so se l'Inter sia ancora tra i candidati per il campionato, però. Dopo la sconfitta con la Roma ci sono stati momenti molto bui, ho dei dubbi su questa ripresa. Detto questo penso che ci sia ancora margine per rientrare nella lotta Scudetto.

Il modello del Napoli? Ha fatto un lavoro in estate perfetto, sono contento di vederla muoversi così. La mia Inter non ha fatto così bene, purtroppo... Il bilancio imponeva vendere e non acquistare, ed è difficile competere con questa politica.

Le parole di Tare contro i top club? La UEFA ha lasciato correre molto e ha accettato molte elusioni nel passato, a svantaggio di alcuni e a vantaggio di altri. La legge non è stata uguale per tutti e il FFP è stato disatteso. C'è bisogno di regole che vengano rispettate da tutti, ma purtroppo molte squadre non sanno autoregolarsi".